POL-PDMT: Meudt - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - NACHTRAG

Am 30.07.2021, 10:40 Uhr, kam es auf der L 300 in 56414 Meudt, Höhe Abfalldeponie Meudt, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 49-jähriger PKW-Fahrer befährt die L300 aus Boden kommend in Fahrtrichtung Meudt . Ein 28-jähriger Motorradfahrer befährt die L300 in entgegengesetzter Richtung. Der PKW-Fahrer beabsichtigt nach links zur Abfalldeponie Meudt abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersieht er den entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser weicht dem PKW nach rechts aus, kollidiert mit einem dort befindlichen Leitpfosten und kommt anschließend auf dem Grünstreifen zu Fall. Zu einem Zusammenstoß zwischen den unfallbeteiligten Fahrzeugen kommt es nicht. Der Motorradfahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

