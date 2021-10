Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Drolshagen (ots)

Zwischen Freitag (8. Oktober, 16 Uhr) und Montag (18. Oktober, 15.15 Uhr) haben Unbekannte aus einer Gartenhütte in der Engelbertstraße in Drolshagen ein E-Bike sowie einen dazugehörigen Fahrradhelm entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen sie mit einem unbekannten Gegenstand die Gartenlaube auf und erlangten so das Rad. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein E-Bike der Marke Scott, Modell: Genius eR He29 or XL Diam 12K, in orange im Wert von mehr als 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell