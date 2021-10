Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Plane an Lkw aufgeschlitzt und Waren gestohlen

Wenden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20.10.2021) parkte eine Zugmaschine mit Sattelauflieger mit ungarischer Zulassung auf dem Parkplatz "Löffelberg" an der Bundesautobahn A 45, Fahrtrichtung Frankfurt. Die beiden Fahrer schliefen, als Unbekannte die Plane des Aufliegers mit einem scharfen Gegenstand aufschlitzten und sich so Einblick auf die Ladefläche verschafften. Anschließend öffneten sie dort befindliche Paletten und stahlen Kosmetikartikel im Wert von mehreren tausend Euro. An der Plane des Lkw entstand geschätzt 1.000 Euro Sachschaden.

