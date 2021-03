Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl von drei Simsons

Wolgast (ots)

In der Zeit vom 07. März, gegen 12.00 Uhr, bis zum gestrigen 21. März 2021, 17.00 Uhr, haben unbekannte Täter aus einer Garage in der Heinrich-Zille-Straße in Wolgast drei Kleinkrafträder entwendet. Dabei handelt es sich um Mopeds der Marke Simson in den Farben Silber und Violett. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 4.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter 03836-2520, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell