Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei hochwertige Pedelec bei Einbruch gestohlen

Lennestadt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21.10.2021) brachen unbekannte Täter in Elspe einen zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Hinter der Kirche" gehörenden Holzschuppen auf. Der Geschädigte hörte gegen 3 Uhr ein lautes Geräusch und stellte fest, dass die Flügeltür der Hütte offen stand. Aus dieser wurden zwei Pedelec der Marke Conway im Wert von über 6.000 Euro gestohlen. Ein Fahrradhelm fehlte ebenfalls. Die Täter entfernten nach ersten Erkenntnissen das Scharnier eines kippbaren Fensters und nahmen dieses aus dem Rahmen, um in die Holzhütte zu gelangen. Anschließend drückten sie von innen die mit einem Riegelschloss gesicherte Flügeltür auf und flüchteten mit der Beute. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell