Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeitungsbox aufgebrochen

Lennestadt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20.10.2021) wurde gegen 4 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter die Zeitungsbox eines Kiosks in der Albrecht-Dürer-Straße in Meggen aufgebrochen hatten. Die Aluminiumbox wies Hebelmarken auf und mehrere Schrauben wurden entfernt. In der Box befanden sich Rückläufer nicht verkaufter Zeitungen vom Vortag. Entdeckt wurde der Schaden von dem Zulieferer für neue Zeitungen, der üblicherweise die Rückläufer entnimmt und die neuen Zeitungen deponiert. Die Höhe des Schadens stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell