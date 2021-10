Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 50-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (21. Oktober) gegen 15 Uhr auf der Straße "Zum Buchhagen" in Finnentrop ist ein 50-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Zunächst befuhr dieser die Straße in Richtung Ortseingang Schönelt. Zeitgleich beabsichtigte ein 43-Jähriger, mit seinem Fahrzeug aus einer Grundstückseinfahrt zu fahren. Dabei übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand das Fahrzeug des 50-Jährigen. Die Pkw stießen daraufhin zusammen, wodurch der 50-Jährige leichte Verletzung erlitt. Die Behandlung durch einen Notarzt lehnte er ab. Es entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

