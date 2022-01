Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Unfall in der Holzgerlinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 17.15 Uhr in der Holzgerlinger Straße in Altdorf ein Unfall zwischen einer PKW-Lenkerin und einem Moped-Fahrer. Die 39 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr zunächst die Holzgerlinger Straße und wollte nach links in die Schulstraße abbiegen. Mutmaßlich erkannte sie einen 16-jährigen Moped-Fahrer, der die Hildrizhauser Straße in Richtung Holzgerlinger Straße befuhr, zu spät. Trotz, dass die Frau noch bremste, konnte sie einen Zusammenstoß mit dem jugendlichen Zweiradfahrer nicht mehr verhindern. Dieser stürzte, erlitt jedoch nach derzeitiger Ermittlungen keine Verletzungen. Das Moped rutschte im Anschluss an den Sturz gegen einen weiteren PKW, der in der Schulstraße im Kreuzungsbereich stand und dort verkehrsbedingt wartete. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.200 Euro.

