POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe-Daxlanden (ots)

Auf noch unklare Art und Weise gelangten in der Nacht zum Samstag Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße und erbeuteten Bargeld, Schmuck, Elektronikartikel sowie diverse Papiere. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Langfinger nahezu sämtliches Inventar.

Bislang konnten keine Hinweise auf den oder die Täter erlangt werden. Die weiteren Ermittlungen hat nach einer ersten Befundsaufnahme des Polizeireviers Karlsruhe-West die Kriminalpolizei übernommen.

