POL-KA: (KA) Weingarten - In Wohnhaus eingebrochen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Freitag, zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus im Burgunderweg ein. Nachdem die Täter das Glas der Terrassentür eingeschlagen hatten, wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und die Wohnungstüre zur Einliegerwohnung aufgebrochen. Auch diese Wohnung wurde durchsucht. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Unbekannten über die Terrassentür in Richtung Weinberge. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden an den Türen wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

