POL-HSK: Einbrüche im HSK

Brilon: Am Donnerstag gegen 0:50 Uhr sind Unbekannte in ein Seniorenheim in der Gudenhagener Allee eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren öffneten sie eine Bürotür und durchwühlten einen Schrank. Ein Zeuge nahm dem Schein einer Taschenlampe in dem Büro wahr und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

