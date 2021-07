Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Tankstelleneinbruch

Meschede (ots)

Am Mittwochmorgen um 03.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Freienohl gerufen. Hintergrund war ein Einbruch. Die unbekannten Täter hatten die Eingangstür eingeschlagen und sich Zutritt in das Objekt verschafft. Hier hatten die Täter es offensichtlich gezielt auf Tabakwaren abgesehen. Ob ein Zusammenhang mit der Tat von Dienstag besteht ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell