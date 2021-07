Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Weißer Kleinwagen gesucht

Arnsberg (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18.30 Uhr an der Ruhrstraße im Bereich der Ein-/Ausfahrt zum REWE / Lidl fast zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Auto. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein weißer Kleinwagen. Das Kennzeichenfragment lautet HSK-MB. Gefahren wurde der Wagen von einer 45 - 55 Jahre alten Frau mit Brille und dunklen Haaren. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine ca. 17 Jahre alte Jugendliche mit hellbraunen Haaren und Brille. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

