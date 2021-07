Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mehrere Fälle von Geldbörsendiebstahl in der Wismarer Altstadt

Wismar (ots)

Am gestrigen frühen Nachmittag (13. Juli 2021) wendeten sich drei Geschädigte an die Polizei in Wismar, da ihnen über die Mittagszeit ihre Geldbörsen in der Wismarer Altstadt entwendet wurden.

Alle drei Portemonnaies wurden ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit von 12:40 bis 13:30 Uhr von unbekannten Tätern im Bereich des Markplatzes, der Fußgängerzone bis zum Hafen und im Bereich der Runden Grube (Hafen) gestohlen. Die Geldbörsen befanden sich zur Zeit des Diebstahls entweder in einem auf dem Rücken getragenen verschlossenen Rucksack, mit einer Kette außen an einem Rucksack befestigt oder in einer kurzzeitig geöffneten Umhängetasche. In den Geldbörsen befanden sich diverse Karten sowie Bargeld.

Der Gesamtschaden liegt bei circa. 200 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang erneut: Achten Sie gut auf ihre Wertgegenstände. Tragen Sie Geldbörsen oder Geld möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite. So erschweren Sie es potentiellen Tätern, darauf zuzugreifen. Weitere Tipps gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

