POL-HWI: Machen Sie es Fahrraddieben nicht so leicht!

Nordwestmecklenburg (ots)

Bereits in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2021 wurden angeschlossene E Bikes aus einem verschlossenen Schuppen eines Hotels in Wismar Wendorf gestohlen. Der Schaden wurde in diesem Fall auf 7850 Euro geschätzt.

Seit Beginn der diesjährigen Urlaubs- und Ferienzeit hat die Polizei in Wismar und im Landkreis eine Vielzahl von Fahrraddiebstählen, insbesondere Diebstähle von E-Bikes und anderen hochwertigen Markenfahrrädern, verzeichnet. Aber auch weniger wertintensive Fahrräder sind bei den "Langfingern" begehrt und sei es nur, um sie kurzfristig für einen Ortswechsel zu nutzen.

Örtliche Schwerpunkte der Fahrraddiebstähle sind vor Hauseingängen, aus nicht verschlossenen Treppenfluren, vor Verkaufsstellen, auf Parkplätzen von Fahrradträgern der Fahrzeuge, an Abstellgelegenheiten vor unter anderem Beherbergungseinrichtungen.

Der polizeiliche Alltag zeigt, dass oftmals Schlösser zur Sicherung von Fahrrädern Verwendung finden, die keinen ausreichenden Schutz bieten und den Tätern ihr Handwerk nur unwesentlich erschweren. Die Polizei rät daher:

- Verwenden Sie hochwertige Schlösser - Schließen Sie ihr Rad möglichst an festen und unbeweglichen Gegenständen an - Lassen Sie Ihr Fahrrad über Nacht nicht draußen stehen, verwahren Sie es in verschlossenen Kellern, Garagen etc., sofern die Möglichkeit besteht - Lassen Sie die Fahrräder nicht über Nacht am Fahrradträger Ihres Fahrzeugs

Im Schadensfall ist es für die polizeilichen Ermittlungen besonders wichtig, dass Eigentümer unmittelbar nach dem Erwerb eines Fahrrades Fotoaufnahmen davon fertigen und sich Notizen (Rahmennummer, Besonderheiten etc.) machen. Nicht selten kommt es vor, dass Geschädigte ihre Zweiräder bei der Anzeigenerstattung nur ungenügend beschreiben können. Fehlende Details erschweren die polizeiliche Fahndung und darüber hinaus die mögliche Zuordnung bei Auffindung/Sicherstellung an den Eigentümer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell