Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigaretten und Getränke von Terrasse entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Gegen 2 Uhr am Mittwoch, 12. Januar, betrat ein bisher unbekannter Täter den Garten eines Grundstücks an der Vennstraße. Von der dortigen Terrasse entwendete er eine Zigarettenpackung und zwei Getränkedosen. Dabei wurde der Mann von einer Videokamera gefilmt. Der Täter war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke mit Reflektoren, einer dunklen Hose, hellen Adidas-Turnschuhen sowie einem Mundschutz. Er hatte eine schlanke Statur. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell