POL-SI: Wespe verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Neunkirchen (ots)

Über 50.000 Euro Schaden ist am Dienstagmittag durch ein einzelnes Insekt verursacht worden. Eine 78-jährige Frau war mit ihrem PKW auf der Kölner Straße unterwegs, als eine Wespe in das Fahrzeuginnere gelang. Die Fahrerin versuchte, die Wespe aus dem Autofenster zu schlagen. Hierbei verriss sie jedoch das Lenkrad, kam mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein geparktes Auto. Aufgrund der Kollision drehte sich der geparkte PKW, ein weißer BMW, um 180 Grad um die Hochachse und wurde rückwärts über den Gehweg geschoben. Anschließend prallte der BMW mit dem Fahrzeugheck in die Fassade eines Wohnhauses. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen sowie an dem Wohnhaus und an einem Baum. Die 78-jährige Fahrerin verletzte sich leicht bei dem Unfall. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Wespe bereits das Weite gesucht.

