Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter öffneten zwischen Mittwochabend (12. Januar) und Donnerstagmittag (13. Januar) an der Aggerstraße einen parkenden Pkw. Aus diesem entwendeten sie eine Geldbörse samt Dokumenten und Bankkarten.

Am Donnerstagnachmittag (13. Januar) kam es auch an der Försterstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw. In diesem Fall schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Handtasche.

