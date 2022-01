Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrräder aus Garage gestohlen

Erkelenz (ots)

Über den Gartenbereich eines Grundstücks an der Lotharstraße gelangten unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag, 13. Januar, in eine Garage. Aus dieser entwendeten sie ein lilafarbenes Damen- sowie ein graues Herrenfahrrad.

