Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Audi S5 gestohlen

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Zwischen 5.10 Uhr und 13.55 Uhr am Donnerstag (13. Januar) haben unbekannte Täter einen weißen Pkw Audi S5 entwendet. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt an der Zeißstraße und war mit Herner Kennzeichen (HER-) ausgestattet.

