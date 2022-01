Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter versucht Paket abzufangen

Erkelenz (ots)

Eine 36-Jährige erhielt am Mittwoch, 12. Januar, ein Paket mit einem Smartphone, welches sie nicht bestellt hatte. Offenbar waren Betrüger an ihre Daten gelangt und hatten die Ware über ihr Konto bezahlt. Als der Paketbote das Paket zustellen wollte, befand sich ein bisher unbekannter Mann am Haus. Dieser gab an, dass er zur Familie gehöre. Weil der Paketbote aber dennoch an der Anschrift im Bereich Hoogenhof klingelte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Laut Beschreibung handelte es sich um einen etwa 180 Zentimeter großen Mann mit dunkler Hautfarbe und Rastalocken. Hinweise auf diesen nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell