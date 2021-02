Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in Einfamilienhaus - 100 000 Euro Schaden

Hövelhof (ots)

(CK) - Am Donnerstagabend (25.02., 20.15 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Einfamilienhaus am Hanhardtskamp in Riege informiert. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren Feuerwehr und Rettungskräfte bereits vor Ort und löschten den Brand, der sich bereits im gesamten Erdgeschoss ausgedehnt hatte.

Die vier Bewohner des Hauses Vater und Mutter (beide 56) sowie die erwachsenen Söhne (18 und 23) wurden verletzt. Alle hatten sich selbständig in Sicherheit bringen können und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Im Anschluss wurden sie durch Rettungswagen in das St.-Josefs-Krankenhaus in Salzkotten und in das St.-Johannesstift-Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Die Bewohner hatten zuvor noch versucht, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang.

Die Brandstelle wurde beschlagnahmt und der Brandort versiegelt.

Während der Dauer der Löscharbeiten wurde die Detmolder Straße im Bereich des Hanhardtskamp voll gesperrt.

Am heutigen Tag (26.02.) wurde der Brandort durch die Brandexperten der Kreispolizeibehörde Paderborn aufgesucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand aufgrund selbständig vorgenommener Arbeiten an dem Akku eines E-Bikes entstanden ist.

Die Schadenshöhe liegt bei etwa 100 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell