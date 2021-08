Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6 / Erlenbach: PKW überschlagen

Nach einem Unfall auf der A6 bei Erlenbach, landete ein Audi A5 am Mittwochabend auf dem Dach. Der 52 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr gegen 21 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg, als er bei einem Spurwechsel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wohl einen neben ihm fahrenden Land Rover übersah. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Audi abgewiesen wurde und gegen die linke Betonleitwand prallte. Daraufhin überschlug sich der Wagen und schlitterte noch einige Meter auf dem Dach, bevor er auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Der 52-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien. Auch der Fahrer des Land Rovers blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallschäden belaufen sich auf etwa 28.000 Euro.

Bad Rappenau: Mädchen angefahren - Zeugen gesucht

Eine 10-Jährige wurde am Mittwochvormittag in Bad Rappenau von einem Auto angefahren. Das Mädchen fuhr mit ihrem Kinderfahrrad gegen 10.15 Uhr auf dem Gehweg entlang der Raiffeisenstraße. Am Fußgängerüberweg auf Höhe des Busbahnhofes wollte das Kind die Straße überqueren. Ein 85-jähriger Autofahrer bemerkte das Mädchen auf dem Fahrrad vermutlich nicht rechtzeitig und kollidierte mit ihr. Das Mädchen stürzte auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Einbrecher unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch nahmen Einbrecher mehrere Heilbronner Firmen ins Visier. Zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 6 Uhr am Mittwochmorgen stiegen der oder die Täter in ein Firmengebäude in der Austraße ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume, bevor sie den Tatort schließlich wieder verließen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Gegen 3.20 Uhr am frühen Mittwochmorgen drangen Unbekannte in eine Firma in der Kalistraße ein. Die Täter gelangten zwar ins Gebäude, scheiterten aber an einer verschlossenen Tür im Inneren und zogen schließlich ohne Diebesgut zu erlangen wieder ab. In derselben Nacht schlugen eine oder mehrere unbekannte Personen gegen 4 Uhr die Scheibe einer zu einem Autohaus gehörenden Werkstatt in der Georg-Vogel-Straße ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und stahlen einige technische Geräte bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch rund um die Austraße oder die Kalistraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 2500, zu melden. Zeugenhinweise bezüglich des Einbruchs in der Georg-Vogel-Straße nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Untergruppenbach: Hundebesitzerin bei Unfall verletzt

Rettungskräfte versorgten eine 58-Jährige nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in Untergruppenbach. Die Frau führte gegen 17 Uhr ihren Hund aus und war dabei mit einem Tretroller unterwegs. Als der Hund auf ein anderes Tier aufmerksam wurde, riss er an seiner Leine und brachte dadurch seine Besitzerin zu Fall. Die Frau stürzte von dem Roller und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

