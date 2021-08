Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Schildersammler verursachen Sachschaden

Auf Schilder hatten es Unbekannte in Buchen abgesehen. Im Zeitraum von Freitag, 13. August, bis Dienstag, 17. August, entwendeten sie ein Buchener Ortsschild im Bereich der Zufahrt zum Wartturm sowie drei Hinweisschilder (Buchen/Walldürn/Hettingen) im Bereich der Gemeindeverbindung Hainstadt-Walldürn. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Obrigheim: Nach Unfall auf Bundesstraße einfach weitergefahren

Nach einem Unfall in Haßmersheim ist eine unbekannte Person einfach weitergefahren, ohne den entstandenen Sachschaden an den Schutzplanken zu melden. Diese befinden sich auf der Bundesstraße 292 bei Obrigheim. Im Zeitraum von Montag, 9. August, bis Freitag, 13. August, muss ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug zwischen der Neckarbrücke und dem Mosbacher Kreuz in Fahrtrichtung Obrigheim verunfallt sein. Statt die Schäden in Höhe von circa 1.500 Euro der Polizei zu melden, setzte er oder sie die Fahrt einfach fort. Zeugenhinweise zum Unfall gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090.

Buchen: 7.500 Euro Sachschaden bei Kollision

Beim Abbiegen sind zwei Pkw am Mittwochnachmittag in Buchen kollidiert. Gegen 16.15 Uhr hielt ein 86-Jähriger mit seinem Daimler Benz an der Stoppstelle an der Einmündung zur Bundesstraße 27 an. Zeitgleich bremste auch ein 55-Jähriger verkehrsbedingt auf der Abbiegespur von der Bundesstraße 27 auf die Landesstraße 523 in Fahrtrichtung Buchen. Als aus Richtung Buchen kein Gegenverkehr mehr kam, fuhr der Ford Focus Fahrer los und wollte nach links in die Landesstraße einbiegen. Plötzlich setzte aber auch der 86-Jährige seine Fahrt fort. Infolge kam es zur Kollision, wobei an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Rettungswagenbesatzungen brachten die Fahrer vorsorglich in Krankenhäuser. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell