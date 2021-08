Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Transporter mit Pkw kollidiert

18.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Künzelsau. Gegen 14 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Kreisstraße von Gaisbach kommend in Richtung Kupferzell unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 19 musste er zunächst verkehrsbedingt anhalten, da vor ihm ein weiteres Fahrzeug an der Einmündung stand. Als das Fahrzeug losfuhr, fuhr der junge Mann ebenfalls an und bog nach links in Richtung Kupferzell ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Kupferzell kommenden Sprinter-Fahrers. Auf der Bundesstraße 19 kam es zur Kollision. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 24-jährige Sprinterfahrer blieb unverletzt.

Bretzfeld: Kind von Pkw angefahren

Ein Kind hat am Dienstagabend bei einer Kollision mit einem Auto leichte Verletzungen erlitten. Gegen 20.15 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Asternweg in Bretzfeld unterwegs. Plötzlich fuhr das Kind mit einem Fahrrad hinter einem parkenden Pkw auf die Fahrbahn. Der 34-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt versorgten das leicht verletzte Kind. Es entstand geringer Sachschaden.

Öhringen: In 20 Minuten verunfallt und geflüchtet

Während ein VW Golf GTI am Dienstag 20 Minuten auf einem Kundenparkplatz an einem Öhringer Einkaufszentrum stand, hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Pkw parkte auf einem Stellplatz direkt gegenüber des Haupteingangs des Geschäfts an der Austraße. Vermutlich ereignete sich im Zeitraum von 16.40 Uhr bis 17 Uhr ein Unfall einer unbekannten Person beim Ausparken. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell