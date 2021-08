POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Weikersheim: Alte Turnhalle mit Steinen beworfen

Mehrere Unbekannte haben die Rückseite der Alten Turnhalle in Weikersheim mit faustgroßen Kieselsteinen beworfen. Im Zeitraum von Montag, 7 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, beschädigten die Personen dadurch die Dachverkleidung und die Sicherheitsverglasung eines Fensters. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Weikersheim, Telefonnummer 07934 99470.

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Schlangenlinien mit Fahrrad auf der Bundesstraße

Ein 27-Jähriger hat am Dienstagmittag die Polizei in Tauberbischofsheim-Distelhausen beschäftigt. Zeugen hatten die Einsatzkräfte verständigt, weil der Mann auf der Bundesstraße 290 von Tauberbischofsheim in Richtung Lauda Schlangenlinien fuhr. Nachdem die Streifenwagenbesatzungen den polizeibekannten 27-Jährigen angehalten hatte, verhielt dieser sich uneinsichtig und aufgedreht. Er verweigerte einen Alkoholtest und flüchtete vor den Polizeibeamten. Schließlich nahmen die Streifenwagenbesatzungen ihn fest. Beim Anlegen der Handschließen leistete der 27-Jährige Widerstand. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Külsheim: VW Bus und Gebäude beschädigt

Müll und Sachbeschädigungen in Höhe von circa 2.500 Euro: Das haben Unbekannte an einem Industriegbeäude in der Külsheimer Benzstraße hinterlassen. In der Nacht auf Dienstag trieben sie sich offensichtlich auf dem Grundstück herum und warfen eine Glasscheibe mit einem Stein ein. Dann demolierten sie einen abgestellten VW Bus, den sie auch betraten. Anschließend ließen sie ihre Abfälle liegen. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Külsheim, Telefonnummer 09345 241.

