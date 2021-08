Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

KORREKTUR: Wochentag und Fahrtrichtung dieser Meldung wurden korrigiert A6 / Erlenbach: Autobahn nach Unfall lange gesperrt

Für knapp 12 Stunden musste am Dienstag der rechte und mittlere Fahrstreifen der A6 bei Erlenbach gesperrt werden. Gegen 5.30 Uhr fuhr der Lenker eines Sattelzugs auf der Autobahn in Richtung Mannheim, als der 37-Jährige vermutlich einschlief und mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abkam und gegen die Betongleitwand prallte. Der Mann blieb bei der Kollision unverletzt, es entstanden jedoch Schäden in Höhe von rund 70.000 Euro am Fahrzeug sowie der Fahrbahn und den Betongleitwänden. Weil bei dem Unfall auch der Tank des Sattelzuges beschädigt wurde und Kraftstoff auslief, wurde die Feuerwehr verständigt. Die rechte und mittlere Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim blieben bis etwa 17.30 Uhr für die Bergungsarbeiten gesperrt. Dadurch entwickelte sich ein Stau von fast 30 Kilometern Länge.

Bad Rappenau: LKW streift Fahrradfahrerin

Bei einem Unfall bei Bad Rappenau erlitt eine Fahrradfahrerin am Dienstagvormittag leichte Verletzungen. Die Frau war mit einem Begleiter gegen 11.15 Uhr entlang der Landesstraße zwischen Massenbachhausen und Bad Rappenau-Fürfeld unterwegs, als die beiden vom Fahrer eines Unbekannten LKWs überholt wurden. Beim Wiedereinscheren touchierte der Sattelzug den Lenker der 57-Jährigen, wodurch die Frau ins Straucheln kam und stürzte. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf den LKW geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Neckarsulm-Amorbach: Gartenhütte in Brand

Eine Gartenhütte in Neckarsulm-Amorbach stand am Dienstagnachmittag in Flammen. Die Besitzerin hatte einen Bunsenbrenner nach Arbeiten in die Hütte gebracht und dabei wohl nicht bemerkt, dass die Flamme des Gerätes noch nicht vollständig erloschen war. Das Inventar der Hütte begann zu brennen, woraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Anwohner schafften es den Brand unter Kontrolle zu halten bis die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte löschten schließlich die noch verbleibenden Flammen. Durch das Feuer entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Weinsberg: Scheibe an Schule eingeschlagen

An einem Weinsberger Gymnasium zerstörten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Fensterscheibe. Zwischen 17 Uhr am Montagnachmittag und 6.30 Uhr am Dienstagmorgen warfen der oder die Täter einen Stein durch eine Scheibe des Gebäudes an der Rossäckerstraße. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Ilsfeld: BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Ein 3er BMW wurde in den vergangenen anderthalb Wochen von einem Unbekannten beschädigt. Der Wagen war ab dem Mittag des 6. Augusts im Ziegelweg in Ilsfeld geparkt. Als der Besitzer am Montagmorgen, 16. August, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro an seinem Fahrzeug und informierte die Polizei. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Vorbeifahren oder Rangieren an dem BMW hängengeblieben und verursachte dadurch die Schäden. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr die unbekannte Person jedoch einfach davon. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

