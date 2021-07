Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Versuchter Diebstahl aus Pkw: Polizei nimmt bewaffneten Täter fest

Schwerte (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (28.07.2021) in Schwerte einen bewaffneten 66-Jährigen festgenommen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Schwerter gegen 03.10 Uhr bei einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw in der Südlichen Paulinenstraße. Als der Beschuldigte flüchten wollte, wurde er von den Zeugen festgehalten. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem ein 45-jähriger Zeuge durch ein Messer, das der Beschuldigte mit sich führte, leicht verletzt wurde. Der Geschädigte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 66-jährigen Beschuldigten vor Ort fest. In einem angrenzenden Gebüsch fanden die Polizeibeamten eine Sturmhaube, Einmalhandschuhe und eine selbstgebastelte Messerscheide. Außerdem wurde ein etwa 30 Zentimeter langes Messer sichergestellt. Nach der Auseinandersetzung klagte der 66-jährige Beschuldigte während der Fahrt ins Polizeigewahrsam über Schmerzen. Er wurde daraufhin unter polizeilicher Begleitung einer Klinik zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

