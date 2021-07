Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - Täter warfen Fensterscheibe ein

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Montag (26.07.2021) haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Schulstraße eingeworfen und sind in das Haus eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume und verließen das Haus nach ersten Feststellungen über die Terrassentür.

Bisher liegen keine Angaben über mögliche Tatbeute vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

