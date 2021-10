Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Versammlung am Rande des Wochenmarktes++

Oldenburg (ots)

++ Am Samstagmorgen, gegen 10:15 Uhr, versammeln sich vier Personen auf dem Dach eines Kiosk am Pferdemarkt. Sie breiten Transparente zum Thema Tierschutz aus und zünden pyrotechnische Gegenstände. Die Aktion richtet sich offenkundig an die Besucher des dortigen Wochenmarktes. Nach einer guten Stunde beenden die Teilnehmer ihre Versammlung. Gegen die vier Oldenburger ist ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruches eingeleitet worden. ++ -1274063-

