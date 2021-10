Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Bad Zwischenahn: Papiercontainer durch Brandstiftung beschädigt+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, 21:10 Uhr, ist es in Bad Zwischenahn, Ortsteil Rostrup, direkt an der Westersteder Straße, beim dort ansässigen Autohaus Lüers auf dem Werkstatthof zu einem Schadensfeuer an einem großen Papiercontainer gekommen. Im Rahmen der Ermittlungen ist die Polizei zu der Erkenntnis gelangt, dass das Feuer durch noch unbekannte Brandstifter vorsätzlich entfacht wurde. Die Flammen schlugen haushoch aus dem Container heraus. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Zwischenahn konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Betriebsgebäude verhindert werden. Der Papiercontainer stand unmittelbar an der Werkstattwand. Gleich nach dem Eintreffen der Feuerwehr sind zwei Personen von der Westersteder Straße aus durch einen kleinen Fußweg in Richtung Alpenrosenweg geflüchtet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Brandstiftung geben können: Telefon: 04488/833-0.

