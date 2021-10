Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Hoher Schaden nach Einbruch in Firmengebäude +++

Oldenburg (ots)

Eine Firma an der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel unbekannter Einbrecher. Etwa im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, überkletterten die Täter einen Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten sie gewaltsam ein Erdgeschossfenster auf und betraten das Gebäude. Aus einem Büroraum sowie einem angrenzenden Lager entwendeten die Diebe Bargeld sowie mehrere Werkzeuge. Der entstandene Schaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat um Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (1265112)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell