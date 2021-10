Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Pkw-Aufbrüche

versuchter Einbruch in Wohnhaus +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.10.2021, gegen 02:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wallstraße, Höhe Neue Straße. Ein 24-jähriger Radfahrer befuhr zunächst verbotswidrig den linken Gehweg der Wallstraße in Richtung Heiligengeistwall. Im Bereich der Einmündung zur Neuen Straße querte er die Fahrbahn und stieß hierbei seitlich gegen ein entgegenkommendes Taxi. Der Radfahrer kam zu Fall, verletzte sich jedoch nicht. Am Fahrrad und am Taxi entstand Sachschaden. Ein Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand; eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,89 Promille. Eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt. (1245265)

Am Samstag, 16.10.2021, in der Zeit von 01:45 bis 13:40 Uhr wurde in der Straße Vördemöhlen bei einem Pkw die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und anschließend aus der Mittelkonsole eine Geldbörse entwendet. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter Tel.: 0441/7904115. (1243455)

In der Zeit von Freitag, 15.10.2021, 14:00 Uhr, bis Samstag, 16.10.2021, 12:20 Uhr, wurde in der Kennedystraße ein weißer Kleintransporter auf unbekannte Weise geöffnet und aus dem Führerhaus eine Tasche, ein Navigationsgerät und ein Paketscanner entwendet. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0441/7904114 bei der Polizei. (1243300)

In der Zeit von Freitag, 15.10.2021, 21:30 Uhr, bis Samstag, 16.10.2021, 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Zweiparteienhaus in der Wienstraße einzubrechen, indem versucht wurde, eine Nebeneingangstür aufzubrechen. Der oder die Täter gelangten jedoch nicht ins Haus. Auch hier bittet die Polizei darum, verdächtige Beobachtungen unter Tel. 0441/7904115 zu melden. (1242940)

