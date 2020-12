POL-REK: 201230-2: Grillhütte durch Feuer beschädigt - Bergheim

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Grillhütte durch Feuer beschädigt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis

Am Mittwoch (30. Dezember) ist gegen Mitternacht eine Grillhütte in einem Gemeinschaftsgarten hinter einer Reihe von Einfamilienhäusern in Brand geraten. Gegen 00:30 Uhr meldeten Anwohner der Straße "Am Kirchacker" die brennende Grillhütte. Die Feuerwehr löschte diese, konnte aber die Zerstörung des Inventars durch das Feuer nicht mehr verhindern. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brandes machen können, werden Sie gebeten sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

