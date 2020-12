Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnwagen brennt komplett nieder

BremerhavenBremerhaven (ots)

In der Nacht zu Freitag um ca. 02:30 Uhr rückte der 1. Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven zu einem Feuer in der Straße Sandfahrel aus. Bei dem Feuer handelte es sich um einen ca. sechs Meter langen Wohnwagenanhänger, der in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht und die 16 Kräfte der Feuerwehr konnten die Einsatzstelle verlassen. Zu der Schadenhöhe und Brandursache konnte die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: NI



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell