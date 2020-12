Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW überschlägt sich auf der BAB 27

Bremerhaven

Der IRLS Unterweser Elbe wurde am Donnerstagabend um 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Wulsdorf und Bremerhaven Geestemünde in Fahrtrichtung Cuxhaven gemeldet. Laut Meldung hatte sich ein PKW überschlagen und der Fahrer sollte sich noch eingeklemmt im Fahrzeug befinden. Daraufhin rückte die Feuerwehr Bremerhaven mit einem speziellen Rüstzug und dem Rettungsdienst mit Notarzt zu der Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der Kräfte an dem Unfallort lag der PKW auf dem Dach entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur. Der Fahrer hatte sich selber leichtverletzt aus dem PKW befreit. Er wurde anschließend durch den Notarzt und Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Ein zweiter PKW war an dem Unfall beteiligt. Weitere Personen waren jedoch nicht verletzt. Während der Maßnahmen war die Autobahn komplett gesperrt. Über die Schadenhöhe und die Unfallursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Insgesamt rückte die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften aus.

