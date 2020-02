Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Aus einem geparkten Auto haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Reichswaldstraße die Handtasche einer 53-Jährigen gestohlen. Wie die Diebe den grauen Mercedes knackten ist nicht geklärt. Die Tasche fand die Autofahrerin später völlig durchnässt in einem Park an der Straße Bahnheim. Bargeld, mehr als 200 Euro, und eine Kreditkarte fehlten. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell