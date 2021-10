Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer++

Am Freitag, den 15.10.2021, gegen 13.00 Uhr, ist es in Oldenburg, an der Kreuzung Friedhofsweg/Jägerstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrrad gekommen. Der Lkw-Fahrer und der Fahrradfahrer befahren parallel den Friedhofsweg in Richtung Innenstadt. Dabei befährt der Fahrradfahrer den Radweg. Der 56-jährige Lkw-Fahrer beabsichtigt bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Friedhofsweg/Jägerstraße nach rechts in die Jägerstraße abzubiegen, dabei übersieht er den bevorrechtigten, die Kreuzung geradeaus passierenden, 77-jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt und durch anwesende Ersthelfer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versorgt. Die Kreuzung wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. (1239895)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell