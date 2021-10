Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Augustfehn: Zeugen gesucht - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 15. Oktober 2021 gegen 08:20 Uhr, ist es in 26689 Apen/Augustfehn, Mühlenstraße in Höhe der Fleischerei Ripken, zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gekommen. Die Unfallbeteilgte befährt mit ihrem Pkw, Opel Corsa, die Mühlenstraße in Augustfehn in Fahrtrichtung Bahnhof. In Höhe der der Fleischerei Ripken kommt es zu einem sogenannten 'Spiegelunfall' mit einem entgegenkommenden schwarzen Pkw. Mehr ist zum Fahrzeug nicht bekannt. Bei diesem Pkw muss der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt sein. Der flüchtige Unfallbeteiligte hält kurz am Fahrbahnrand an, entfernt sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle ohne mit der anderen Unfallbeteiligten einen Personalienaustausch vorzunehmen. Die Polizei bittet jetzt, dass sich Zeugen melden, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw-Fahrer machen können. Telefon: 04488/833-0.

