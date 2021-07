Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Geeste (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Geeste zu mehreren Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände an der Daimlerstraße und brachen in das dortige Gebäude ein. Sie entwendeten neben Bargeld und Kupfer mehrere Haushaltsgeräte. Bei einem weiteren Einbruch in der Daimlerstraße entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge aus der Werkstatt eines Handwerkbetriebes. In der Thyssenstaraße brachen unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Unternehmens ein und entwendeten einen VW Transporter samt Anhänger. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

