Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Nordhorn (ots)

In der Nacht zum 1. Juli sind bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma an der Karl-Braun-Straße in Nordhorn eingebrochen (wir berichteten). Im Rahmen der Ermittlungen wurde auf einem angrenzenden Grundstück eine Sackkarre (siehe Foto) sichergestellt, die dort vermutlich von den Tätern zurückgelassen wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell