Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagmorgen kam es zwischen 7.30 und 7.45 Uhr in Schüttorf am Kreisverkehr an der Nordhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 12-jährige Radfahrerin wurde auf dem dortigen Zebrastreifen von einem bislang unbekannten Pkw angefahren und dabei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/980-0 zu melden.

