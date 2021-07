Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - E-Bikes gestohlen

Nordhorn (ots)

Am Samstag entwendeten bislang unbekannter Täter zwischen 19 und 23.15 Uhr in der Ochsenstraße in Nordhorn zwei doppelt gesicherte E-Bikes der Marke "Koga". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 oder per E-Mail unter poststelle@pk-nordhorn.polizei.niedersachsen.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell