Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener Kraftfahrzeugführer

HambührenHambühren (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Zeugen in Hambühren beobachtet, wie ein männlicher, 50 Jahre alter Fahrzeugführer offenbar nicht mehr in der Lage gewesen war, seinen PKW sicher im Verkehrsraum zu führen. Der Kraftfahrer ist unmittelbar an die Beobachtungen der Zeugen an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert worden. Nachdem ein Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 1,74 Promille ergeben hatte, ist der Führerschein des nunmehr Beschuldigten beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet worden. Auf diesen wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und der vermutliche Entzug der Fahrerlaubnis für einen längeren Zeitraum.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell