Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufbruch eines Firmenfahrzeuges

AltencelleAltencelle (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen hatten bislang unbekannte Täter an einem Firmenfahrzeug der Stiftung Linerhaus (VW Bus in rot) die Seitenscheibe der rechten Schiebetür eingeschlagen und aus dem Innenraum mehrere hochwertige Akkuwerkzeuge entwendet. Das Fahrzeug war zuvor im Linerweg in Altencelle abgestellt worden. Der Gesamtschaden, einschließlich des entwendeten Diebesgutes, liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, denen am Donnerstagabend oder in der Nacht etwas verdächtiges im Linerweg aufgefallen war, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden. Tel. 05141-2770.

