Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - 17-jähriger Zweiradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am frühen Samstagabend kam ein 17-Jähriger aus noch unklarer Ursache mit seinem Kleinkraftrad von der Kreisstraße 3533 ab und verletzte sich schwer.

Laut ersten Angaben fuhr der junge Mann gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Friedrichstal und kam dabei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Am Fahrbahnrand kollidierte er mit der Leitplanke und wurde von seinem Kraftrad geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Kleinkraftrad selbst entstand ein geschätzter Unfallschaden von 5.000 Euro.

