Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Einfamilienhaus und Baucontainer +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Robert-Blum-Straße eingestiegen und haben dort mehrere Gegenstände entwendet. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und dem frühen Dienstagmorgen gewaltsam die Terrassentür auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zum Haus. Dort nahmen sie Küchengeräte, Bargeld sowie eine Münzsammlung an sich und flüchteten anschließend über einen angrenzenden Wintergarten.

Bereits am vergangenen Wochenende kam es auf einem Baustellengelände in der Straße Eßkamp zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Zwischen Freitagnachmittag und Montag gegen 8 Uhr gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in den Container und entwendeten dort Werkzeuge, Lebensmittel und Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen der beschriebenen Taten um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (1253884, 1248721)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell