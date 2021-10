Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariat Bad Zwischenahn++ ++Verkehrsunfall mit zumindest vier leichtverletzten Personen++

Oldenburg (ots)

Am 21.01.2021, gegen 20:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Haarenstrohter Straße/ Windmühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Die 20-jährige Fahrzeugführerin aus Edewecht, befuhr mit ihrem PKW die Haarenstrother Straße in Richtung Bad Zwischenahn. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem PKW der 52-jährigen Unfallbeteiligen aus Bad Zwischenahn, die mit ihrem PKW die Windmühlenstraße in Richtung Haarenstrother Straße befuhr und nach links in Richtung Oldenburg einbiegen wollte. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah die 20-jährige Fahrzeugführerin im Einmündungsbereich das Rotlicht der dortigen LZA. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführerinnen und die beiden Insassen aus dem PKW der Edewechterin zumindest leicht verletzt. Die Insassen aus dem PKW der Edewechterin wurden zwecks weiterer Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten durch herbeigerufene Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten PKW, wurde der Einmündungsbereich zeitweise durch die eingesetzten Beamten gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter 04403/927-0, bei der Polizei in Bad Zwischenahn, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell