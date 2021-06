Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trittenheim

Trittenheim (ots)

Am 10.05.2021 in der Zeit von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr wurde in Trittenheim im Bereich der dortigen Sparkasse in der Moselweinstraße ein dunkelgrauer Skoda durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der oder die unbekannte Täter*in einige Zeit an der Unfallstelle auf und schaute sich den Schaden an. Anschließend verließ er oder sie die Unfallstelle unerkannt. Die Polizei in Schweich bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06502/9157-0 zu melden.

