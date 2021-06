Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer mit Blumen bestückte Ziergießkanne aus Metall

Baumholder (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde vor einem Anwesen in der Kremelstrasse in Baumholder eine mit Blumen bestückte Ziergießkanne aus Metall entwendet. Bereits am Pfingstsonntag den 23.05. wurde aus dem Blumenbeet dieses Anwesens ein Blumenstock herausgerissen und entwendet. Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise.

